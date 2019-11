Es ist ein schöner Wintertag und Polli ist wie immer voller Tatendrang und eifrig beim Backen. Mitten in den Weihnachtsvorbereitungen erreicht sie ein Brief mit einem Wunschzettel, der sich offensichtlich verirrt hat. Polli ist fest entschlossen, dem Weihnachtsmann den Brief noch rechtzeitig vor Weihnachten zu bringen, damit sie der Wunsch des Kindes erfüllt. Es beginnt eine abenteuerliche Reise…

Regie: Alexander Wenz

Es spielt für euch: Sandra Willmann

Dauer: 30 Minuten, ohne Pause