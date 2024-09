Polly und der Blitz der Raupen

Mit dem bekannten Kindertheater „Achja!“. Ein musikalisches Mitmachtheaterstück von Jessica Jahning für Kinder von 3-6 Jahren.

Seitdem die kleine Polly weiß, dass sie bald ein neues Geschwisterchen bekommt, hat sie eine Baby-Allergie. Jedes Mal wenn sie „Baby“ hört, muss sie furchtbar niesen. Wozu braucht sie überhaupt einen kleinen Bruder? Ist doch alles gut so wie es ist: Mama, Papa und Polly! Sie spielt eh am Liebsten allein. Sie fasst einen Plan: sie zieht von Zuhause aus! Da begegnet ihr der seltsame Raupenjunge Toukka. Toukka ist verzweifelt, er sollte auf seinen kleinen Bruder Flitzi aufpassen, und nun ist er weg, ausgerechnet an seinem Geburtstag! Das kümmert Polly gar nicht, schließlich hat sie ihre eigenen Probleme. Doch irgendwie geht ihre Allergie nicht weg und Toukka hat eine Idee…

Dauer des Stücks: ca. 45 Minuten

Karten bei der Stadt Schrozberg, Krailshausener Straße 15, 74575 Schrozberg,

Zi.-Nr. 106, Tel. 07935/707-23, www.schrozberg.de, info@schrozberg.de.