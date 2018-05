Poltéra & Wondratschek: Mara

× Erweitern Internet Schloss Ludwigsburg

Es ist 300 Jahre alt, hat in Cremona unter den Händen von Antonio Stradivari das Licht der Welt erblickt und eine mehr als bewegte Lebensgeschichte hinter sich.

Das Mara, eines der berühmtesten Cellos überhaupt, reiste um die ganze Welt, kam bei einem Schiffsunglück beinahe ums Leben und trägt Narben eines jähzornigen Vorbesitzers an seinem Körper. Der Cellist Christian Poltéra bewahrte es in letzter Sekunde vor einem weiteren Schicksalsschlag und genießt seitdem das Privileg, auf ihm spielen zu dürfen. Die Geschichte ist so faszinierend, dass Wolf Wondratschek das Instrument in seiner Erzählung selbst zu Wort kommen lässt. Gemeinsam sind sie jetzt unterwegs, Wondratschek, Poltéra und das Mara, um die Vita des jahrhundertealten Cellos mit Musik zu beleben.

Musikalische Lesung aus der Erzählung »Mara« von WOLF WONDRATSCHEK

JOHANN SEBASTIAN BACH Suite für Violoncello solo Nr. 2 d-Moll BWV 1008 & Nr. 3 C-Dur BWV 1009

BENJAMIN BRITTEN Suite Nr. 3 C-Dur op. 87

WITOLD LUTOSŁAWSKI Sacher Variation

Wolf Wondratschek Rezitation

Christian Poltéra Violoncello