Cambrian Radiation feat. Poly Poly

Das junge Kollektiv Cambrian Radiation will die Big Band dorthin zurückbringen, wo sie schon einmal zu Hause war. Rein in die Clubs, zurück ins bunte Nachtleben. Rund um eine Kernbesetzung, die auf eine intensive Arbeit und Touren als Landesjugendjazzorchester Bayern zurückblicken kann, hat sich längst ein internationales Netzwerk aus jungen und hungrigen Musikern in Stellung gebracht.

Zusammen mit der Münchner Band POLY POLY, bestehend aus dem Multi-Instrumentalisten Hans Hu$tle und dem Synth-Operator Volt Age, wird das neue Programm "Poly Radiation" performt.