Pomm Fritz spricht für sich: Eine Band, fest schwäbisch verwurzelt, kultig, erfahren und mit höchster Spielfreude unterwegs.

Nach nunmehr 40 Jahren Tourtätigkeit auf den Bühnen Süddeutschlands, nach 11 produzierten CDs und 200.000 verkauften Tonträgern sind die 5 Schwaben der Exportschlager und die musikalische Institution schlechthin im wilden Süden von Deutschland.

Sie präsentieren ihrem begeisterten Publikum selbst komponierte Hits und Showeinlagen, die vor Selbstironie und Lebensfreude nur so strotzen. Wer kennt nicht die Ohrwürmer à la „Klara, du bisch so sexy“, „die Fischerinn vom Bodensee“ und all die anderen, die das Quintett frisch „aus em wilda Süda“ serviert. Pomm Fritz singt schwäbisch. Warum?

„Weil mer koi Englisch kennet“. Von den Radiohörern wurde ihr Hit „Wir im Süda von Deutschland“ zur Schwabenhymne gewählt, und nun ist sie – neu zusammengestellt, mit neuen Hits versehen und neu einstudiert – publikumsreif ausgewachsen, die neue Bühnenshow 2022, erdig, eigensinnig, rabiat, und eben dieses neue Bühnenkonzept soll den Gästen eines näherbringen, nämlich das Ländle, das Schwabenland.