Pontifex Maximus – Wurzel des Papsttums

Themenführung mit Frank Merkle im Römermuseum Güglingen.

Den Titel „Pontifex Maximus“ tragen die Päpste seit dem 5. Jahrhundert und knüpfen so an eine altrömische Tradition an, der auch die römischen Kaiser folgten: Der „oberste Priester“ war nicht nur der Ranghöchste über allen Götterkulten, sondern auch Herr über den Kalender.

Wie sich der Titel von seinen Ursprüngen bis hin zur römisch-katholischen Kirche entwickelte, steht im Mittelpunkt dieser Führung, genauso wie zahlreiche Facetten des Papsttums, die in der römischen Antike wurzeln.

Themenführung mit Frank Merkle M.A.

Termin: Sonntag, 24.11.2024, 15 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten