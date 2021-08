Wir freuen uns, Euch am Sonntag, den 5. September zwischen 14.30 Uhr und ca. 16.30 Uhr in unserem jetzigen Zuhause auf der neuen Reitanlage (Am Wäldle 1, hinter dem Kleintierzüchterheim) begrüßen zu dürfen.

Es wird Kaffee, Kuchen und Waffeln geben. Vergesst bitte Eure Masken nicht.