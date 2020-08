Ponycars - Doppelkonzert

Hinweis: Aufgrund der Corona Verordnungen finden an diesem Abend zwei Konzerte à 60 Minuten ohne Pause statt. Bitte bei Ticketkauf beachten. Konzert A beginnt um 19:00 Uhr. Konzert B beginnt um 21:00 Uhr.

„The Ponycars“ - It’s Rock’n’Roll!

Günther Scheuring hat uns noch den Kontakt gemacht und diese junge Gruppe aus der Nachbarschaft an Land gezogen.

Mit Daniel Leinmüller an den Keys und am Gesang ist der alteingesessene Ponycars-Veteran mit seinem extatischen Auftreten die treibende Kraft im oftmals wilden, aber dennoch dynamischen modernen Rock’n’Roll Quartett. Tatkräftige Unterstützung erhält er durch Chris Kilgenstein, an der Gitarre. Dessen geschmackvolles und virtuoses Gitarrenspiel schafft die Balance zwischen modernem Gitarrensound und nostalgischem Klang der 60er Jahre, ohne dabei zu abgedroschen zu wirken. Abgerundet wird das Quartett von Tobias Waldbauer am Schlagzeug und Tobias Fritzen am Kontrabass. Mit seinen treibenden und songdienlichen Rhythmen bildet Waldbauer das groovige Fundament der Band. Nicht weg zu denken ist der stiltypische geslapte Kontrabass von Fritzen. Er lässt damit jeden Konzert Besucher ein wenig 50’s Flair erleben.

Im Winter 2018 widmete sich die Band der Produktion ihrer EP, „Merry Fckng Christmas“. Es folgte eine Wintertournee durch Deutschland. Doch keinesfalls sind „The Ponycars“ nur eine regionale Band. Auch zahlreiche Auftritte in der Schweiz, Österreich und Niederlande können die vier aufstrebenden Rock’n’Roll-Musiker zu ihren insgesamt 200 Gigs zählen.

Natürlich dürfen Sie sich das Live-Erlebnis nicht entgehen lassen. Wer schonmal eine Ponycars-Show gesehen hat, weiß, was ihn erwartet und soll dennoch überrascht werden. Splitternde Tasten, virtuose Gitarrensoli und eine niemals endende Spielfreude sind das Aushängeschild der Band.