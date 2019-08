Gitarre, Bass und Schlagzeug. Das Instrumentarium von Pool mag sich auf die Basics reduzieren, sein Sound zwischen Sunshine-Pop und Gitarren-Indie ist aber alles andere als schlicht. In frühen Teenager-

Jahren von drei befreundeten Schülern aus Hamburg gegründet, ist Pool mittlerweile zu einer der spannendsten Bands avanciert, die Deutschland derzeit zu bieten hat. Pool – das sind Danny, Nilo und David. Auf den ersten Blick wirken die drei Hamburger nicht so, als hätten sie unbedingt viel gemeinsam: Sie reden unterschiedlich, scherzen unterschiedlich, tragen ganz unterschiedliche Styles. Dabei machen sie seit dem Alter von 13 Jahren gemeinsam Musik. Was als intuitives Jugend-Gepolter während der Schulzeit anfing, hat sich über die Jahre in leichtfüßigen, schwerelosen Indie-Pop verwandelt. Mit dem klassischen Set-Up aus Gitarre, Bass und Schlagzeug schafft Pool das, was ihr Bandname verspricht: Einen Feel-Good-Sound, einen jugendlichen, positiven Vibe, der die Leute wegträgt – in die Sonne, an die Luft, an den Swimming Pool.

„Es soll dich dorthin mitnehmen, wo es geiler ist als vorher“. Das Zusammenspiel der verschiedenen Persönlichkeiten macht das erst möglich: Pool bringt individuelle Geschmäcker zusammen, die in ihrer Vielfalt einen neuen, eigenen Geschmack kreieren. Dass dieser Geschmack ankommt, national wie international, zeigt die BandVita der drei Jungs: Nach den zwei erfolgreichen EPs „Game Over“ und „Flex“ mit Remixes von Solomun, Aeroplane und Stimming, spielten sie im Vorprogramm bei Digitalism, Django Django und Gold Panda, und tourten als Support für The 1975 durch ganz Europa. Es folgten Auftritte beim amerikanischen SXSW-Festival, dem Melt! Festival, dem Reeperbahnfestival, dem Dockville und der Fusion. Der Song „Harm“ wurde zur offiziellen Hymne des Berlin-Festivals. 2015 erschien dann ihr erstes Album „Snacks & Supplies“, gefolgt von einer deutschlandweiten Headliner-Tour und einem CharityRemix-Album für die Hamburger Wasserinitiative „Viva Con Agua“. Während die Jugend-Vorbilder der Band von Nirvana bis Eminem reichen, sind es heute vor allem Frank Ocean, D’Angelo, Grizzly Bear und auch „viel popelige Indie-Bands aus Frankreich“, die die drei Hamburger inspirieren. Pool hat über die Jahre viele Genres bedient, von Indie-Rock über Indie-Dance bis Indie-Elektro – „eigentlich alles, was es mit Indie im Vorwort gibt.“ Diese vielfältigen Einflüsse bleiben bis heute und machen die Musik von Danny, Nilo und David so besonders. Ihr Sound verführt zum Abheben – wer am Swimming Pool zum Sprung ansetzt, kennt dieses Gefühl: loslassen, fliegen, eintauchen. Nichts anderes macht Pools Musik.