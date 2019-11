Pop goes the brain

Die 2010er Jahre neigen sich dem Ende entgegen. Noch nie war es so einfach Musik zu produzieren, zu publizieren und zu konsumieren. Streamingdienste und Videoschnipselkanäle regieren inzwischen die Mainstream-Musikwelt, das Musikbusiness jammert (wie immer) auf allen Ebenen und beliebiges Musikhören über das Smartphone hat sich aktuell wohl durchgesetzt.

Die etablierten (Independent-) Musiknischen produzieren ebenfalls wie wild, bisweilen mit unüberschaubarem und kaum nachvollziehbarem Output. Was bedeutet all dies für die Qualität der Musik? Ist nicht alles früher schon mal dagewesen und dazu noch viel besser? Waren die 2010er Jahre nicht von der Musikinnovation her nur ein müder Abklatsch der vergangenen Jahrzehnte – das große Jahrzehnt der Reissues, der beliebigen und randomisierten Wiederverwertung, des Recyclings?

Das popliterarische Quartett mit Jürgen Jankowitsch, Stephane Clerc, Valerie Hammerl und Yvy Pop/Arne Braun (zählen als eine Person) lässt die 2010er Jahre Revue passieren und stellt Alben des Jahrzehnts vor. Moderiert von Arne Hübner, wird dies mit Sicherheit ein kontroverser, spannender und sehr unterhaltsamer Abend.