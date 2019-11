Pop Punk bash

"Dass man nicht unbedingt über den großen Teich schippern muss, um festzustellen, dass Pop-Punk noch immer quicklebendig ist, beweist ein Quartett aus Stuttgart: Can We Fly servieren mit "Gone" High-School-Sommerfeeling à la Carte." (Album der Woche)

Apart From Us ist eine pop-punk/rock Band aus Frankfurt am Main. Seit ihrer Gründung in 2017 hat die Band drei Singles und eine EP veröffentlicht und über 30 Shows in ganz Deutschland gespielt. Ihre Musik ist höchst tanzbar und transportiert den Zuhörer in die Zeit zwischen Jugend und Erwachsensein und involviert sie sowohl emotional als auch physisch.

Sie wurden als einer der interessantesten Newcomer des rhein-main Gebiets beschrieben und schaffen es von kleinen Clubs bis großen Festivalbühnen überall zu Hause zu sein.

Forming in 2019, Beyond Confidence merge elements of alternative rock, post-hardcore, pop punk, and thick guitar parts into an original contemporary blend. The five-piece group from Southern Germany combine emotional lyrics with catchy hooks and hard hitting guitar riffs.