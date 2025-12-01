„Pop & Punsch Festival“ Das etwas andere Adventskonzert Am 20. Dezember findet zum vierten Mal das Pop & Punsch Festival statt.

Mehrere Liveacts spielen im Saal und erwärmen die Herzen, während Heißgetränke den Rest des Körpers aufheizen sollen. Das J.U.K.I. freut sich auf zahlreiche Gäste aller Altersschichten, die bei vorweihnachtlich lauschiger Atmosphäre einen entspannten Abend genießen möchten.Neben Musik, passender Deko, Glühwein und alkoholfreiem Punsch, wird es auch Zeit zum Begegnen sowie einige Überraschungen geben. Einlass ist ab 19:30 Uhr. Der Eintritt erfolgt nach dem „Pay what you want“-Prinzip.

Man zahlt so viel man kann und möchte. Weitere Informationen auf www.juki-igersheim.de