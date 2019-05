90´s RELOADED - die 90er Party:

Eurodance, Techno, Crossover, Grunge & One Hit Wonder!

Die Neunziger waren auf ihre Art schon einzigartig und ziemlich kultig!

Wir erinnern uns gerne zurück und feiern mit Euch den Soundtrack eurer Schulzeit und Kindheit!

"THIS IS DEUTSCH:

Das Original aus der Rockfabrik Ludwigsburg und die Mutter aller "Neue Deustche Härte" Partys mit DJ Flausch. Das Kultevent mit dem kompromisslosen und garantiert rechtsrockfreien Sound der NEUEN DEUTSCHEN HÄRTE von Rammstein, Eisbrecher, Oomph !, ASP, Megaherz, Stahlmann usw. + MITTELALTERROCK made in Germany (In Extremo, Subway to Sally, Saltatio Mortis, Schandmaul etc.).

Freut Euch auf dieses Special Event vor dem Feiertag Fronleichnam.