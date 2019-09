80er Party / This is Deutsch

× Erweitern Rockfabrik

Unsere DJ´s werden Euch mit den größten Hits aus den 80ern beschallen.

Von Nena bis Kajagoogoo, von Falco bis Europe, von Abba bis ZZ-Top alles ist vertreten.

"THIS IS DEUTSCH !

Das Original aus der Rockfabrik Ludwigsburg und die Mutter aller "Neue Deustche Härte" Partys mit DJ Flausch. Das Kultevent mit dem kompromisslosen und garantiert rechtsrockfreien Sound der NEUEN DEUTSCHEN HÄRTE von Rammstein, Eisbrecher, Oomph !, ASP, Megaherz, Stahlmann usw. + MITTELALTERROCK made in Germany (In Extremo, Subway to Sally, Saltatio Mortis, Schandmaul etc.).

Freut Euch auf dieses Special Event vor dem Feiertag "Tag der Deutschen Einheit" mit DJ Jolly & DJ Flausch.