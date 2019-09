Bravo Hits Party/ Wave Classixx

× Erweitern Rockfabrik

Die erfolgreichste CD-Serie der WELT geht deutschlandweit auf Tour und kommt in deinen Club Rockfabrik Ludwigsburg.

Über ein Vierteljahrhundert Musikgeschichte, fast 4.000 Hits auf 100 Doppel-CDs und über 80 Millionen verkaufte Tonträger, seit 1992 geben sich auf der legendären Compilation die Ikonen der Popmusik die Klinke in die Hand und prägen Generationen.

Abgedreht und ungezügelt lassen wir die BRAVO HITS aus vergangenen Zeiten wieder auferstehen und mischen das Ganze mit den aktuellsten Dancefloor-Hits. Getreu dem Motto „FEIER DEINE JUGEND“, werfen wir mit Euch alle musikalischen Schamgrenzen über Board.

Die Legenden der goldenen Wave-Ära (Depeche Mode, The Cure, The Sisters of Mercy, David Bowie, Fields of the Nephilim, Bauhaus etc.) treffen auf ihre Nachfolger der Neuzeit (She past away, Lebanon Hanover, Holygram, Light Asylum etc.)

Jeden ersten Samstag im Monat.