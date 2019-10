Endlich ist Dänemarks größte Rockband D-A-D mit einem neuen Album zurück und kommen auf Europatourne.

Acht Jahre. So lange ist es her, dass die wohl bekannteste dänische Band um die Gebrüder Binzer ihr letztes Studioalbum

veröffentlichte. Aber nun hat das Warten ein Ende. Der Countdown zu „A Prayer For The Loud“ kann gestartet werden.

Mit dem neuen Album besinnen sich D-A-D auf das, was sie am besten können: vier Jungs, die mitreißenden Rock gepaart

mit wilder, ungezügelter Energie spielen, deren eingängige Songs sofort ins Ohr gehen und die alle mit ihrer Hingabe

anstecken. „A Prayer For The Loud' hat einen klaren musikalischen Bezug zu den klassischen D-A-D-Alben und steht so

ganz in der Tradition von „No Fuel Left For The Pilgrims“ und „Riskin' It All'.

Aus einem schier unerschöpflichen Pool konnte der Dänen-Vierer genau die Songs auswählen, welche Bassist Stig Pedersen

als "Creme of the Crop" bezeichnet und die als reinste D-A-D-Esszenz destilliert wurden. Alles Überflüssige wurde verworfen

und der Sound und Ausdruck der Band bis auf den Kern reduziert. Das Ergebnis sind elf Tracks, die mit stampfendem,

adrenalingetränktem Rock, großen Balladen und Mid-Tempo-Songs, die von starken Melodien getragen werden, begeistern.

D-A-D sagen über „A Prayer For The Loud“:

"In der Vergangenheit sind wir manchmal neue Wege gegangen, um Dinge auszuprobieren, die ziemlich weit vom Kern

dessen entfernt waren, was wir normalerweise tun. Es hat viel Spaß gemacht, aber diesmal haben wir versucht, uns auf das

Wesentliche zu beschränken. Diesmal sind wir einfach nur das, was wir wirklich sind. „A Prayer For The Loud' ist eine Platte,

bei der der Fokus auf Melodien und Energie liegt. Wir haben uns große Mühe gegeben, wenn es darum geht, die Chöre zu

arrangieren, und es sind einige großartige Songs entstanden, bei denen wir die Details sorgfältig behandelt haben, ohne

jedoch die unverfälschte Rohheit und pure Energie zu verlieren."

Drei Jahre ließen die Musiker sich für die Arbeit am neuen Album Zeit und unterbrachen diese nur, um zu touren. Für die

Aufnahmen begaben D-A-D sich wieder in die vertraute Umgebung des Grapehouse Studio in Kopenhagen, wo die

langjährigen Weggefährten Nick Foss und Rune Nissen Petersen die Produktion übernahmen. Mit dem Resultat wird nicht

nur die Band mehr als zufrieden sein.

Frontmann Jesper Binzer sagt: "Vor allem sind wir stolz darauf, dass wir elf phantastische Tracks abgeliefert haben, die auf

unserem Status Quo basieren. Das war kein Schuß ins Dunkle, das kommt direkt aus dem Herzen."

Kürzlich waren D-A-D auf einer kurzen Arena-Tour, die sie in die drei größten Städte Dänemarks führte. Im Anschluss an die

Veröffentlichung von "A Prayer For The Loud" wird die Band auf großen Sommerfestivals in Dänemark,

Wir freuen und D:A:D wieder live bei uns in der Rockfabrik Ludwigsburg zu haben