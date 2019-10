× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Leo Leoni ist als Gitarrist der Band Gotthard bekannt.

Dass er auch abseits der schweizerischen Hardrock-Formation Erfolge feiern kann, zeigt er mit seinem Soloprojekt namens CoreLeoni. Fans gepflegter E-Gitarrenmusik dürfen sich auf ein Tribut an eine Vergangenheit voller Rock ‘n‘ Roll freuen. CoreLeoni wurde 2017 von Leo Leoni gegründet.

Anlässlich des 25. Jubiläum der ersten Gotthard-Scheibe hatte er die Vision, Klassiker wie „Downtown“, „Higher“, „Firedance“, „Let It Be“, „Here Comes the Heat“ und viele mehr musikalisch zu ehren. Im darauffolgenden Jahr erschien schließlich die Debütplatte „The Greatest Hits Part 1“, für die er sich hochkarätige Musiker ins Boot holte: Neben Hena Habegger am Schlagzeug, Igor Gianola an der Gitarre und Mila Merker am Bass singt das Ausnahmetalent Ronnie Romeo von Rainbow. Die perfekte Zusammenstellung also, um den Rock ‘n‘ Roll vergangener Tage wieder aufleben zu lassen. Gotthard-Fans, Rock ‘n‘ Roller und Nostalgiker sind bei CoreLeoni bestens aufgehoben.

Als support mit dabei: MAXXWELL

«Gut Ding will Weile haben» dachten sich wohl auch die Herren von MAXXWELL. Satte vier Jahre haben sie am neuen Album «Metalized» gewerkelt, welches eine musikalische Kurskorrektur ankündigt. Mehr Heavy Metal, weniger Rock –getreu dem Bandmotto: «Bier in der Kralle und eins aufs Maul». Natürlich nur musikalisch, denn die Jungs sind äusserst angenehme Zeitgenossen. Die Truppe hat sich im letzten Jahrzehnt zu einer Konstante in der Hard Rock-/Heavy Metal-Szene gemausert.Dies vor allem durch die mittlerweile über 200 Shows, welche MAXXWELL bereits in elf verschiedene Länder geführt haben. Zurückblicken kann die Band hierbei auf Tourneen mit Kissin’ Dynamite, Doro, Rage, Shakra, U.D.O., Michael Schenker’s Temple Of Rock und Lee Aaron. Aber auch mit Within Temptation, Extreme, The New Roses, Thin Lizzy, Tesla, The Treatment, Blaze Bayleyund vielen mehrwurden die Bühnenbretter schon geteilt. Was auch aufzeigt, wie vielseitig die Band agiert und einsetzbar ist. Das neue Werk «Metalized» wird möglicherweise polarisieren, verabschieden sich die fünf Musiker doch von den eher rockigen Klängen weg zu klar metallisch geprägten Sounds. Dabei schimmert jedoch stets der MAXXWELLsche Qualitätsanspruchdurch, der da lautet: «Ein guter Song bedarf keiner Stilmittel, sondern guter Melodien und Kreativität.» So erstaunt es denn auch nicht, dass die musikalische Kurskorrektur ohne grosses Federlesen stattfand. Die Aussage «mehr In Flames & Five Finger Death Punch, weniger Accept & AC/DC» trifft den Nagel eigentlich ziemlich gut auf den Kopf. MAXXWELL 2018 ist vielseitiger, moderner Metal, der schnörkellos und eingängig auf den Punkt kommt. Kompromisse werden keine mehr gemacht, was sich auch dadurch äussert, dass die Band mittlerweile alle Fäden selber in der Hand hält und auf Management sowie Label verzichtet. Wieso abgeben, wenn man es auch selbst machen kann? Überzeugen kann man sich ab Herbst bei denvielen Konzerten, welche die Band wieder abreissen wird.Stilecht im eigenen Bandbus, an jeder Steckdose, auf jeder nur ansatzweise spielbaren Bühne, mit Spass in den Backen und dem obligaten Bier in der Kralle. Man sieht und hört sich...

Seid dabei und erlebt die geballte Gitarrenpower und lasst euch diese Rockmusikgeschichte aus der Schweiz nicht entgehen !