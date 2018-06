Pop und Co in Concert

Mit Klängen der 70er Jahre bis heute will der Chor des Schlossgymnasiums Künzelsau sein diesjähriges Publikum auf den Sommer einstimmen.

Songs wie «Demo« von Herbert Grönemeyer und »Photograph« von Ed Sheeran werden für Gänsehaut sorgen und die Stücke »Happy Day« und »Jump« werden niemand ruhig auf den Stühlen sitzen lassen. Man darf einen Abend voller Musik, Action und guter Laune erwarten. Nicht ohne Grund steht das Konzert unter der Überschrift »Pop und Co« denn neben »Wohlfühlmusik« wird es Tanz, akrobatische Einlagen, Lichteffekte sowie im Hintergrund laufende Bilder und Texte geben. Der Chor und die Musiker des Semi freuen sich auf zahlreiches Publikum aus allen Generationen. Vor Beginn des Konzerts und in der Pause wird die Schülerfirma »Spirit of Semi« zusammen mit dem Hauswirtschafts-team für das leibliche Wohl sorgen. Die Albert Berner-Stiftung unterstützt das Konzert – wie immer – in großzügiger Weise.