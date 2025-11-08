Pop United

Inklusives Musikfestival

Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart

POP UNITED – Inklusives Musikfestival

Am 8. November wird das Jugendhaus Mitte zur Bühne für Begegnung, Musik und Vielfalt! POP UNITED  ist ein musikalisches Begegnungsprojekt, das junge Menschen mit und ohne Blindheit oder Sehbehinderung zusammenbringt – laut, lebendig, barrierearm. Willkommen sind alle die Lust auf einen wirklich schönen Abend haben.

Ab 17:30 Uhr geht’s los mit einem bunten Programm:

– Live-Konzerte mit Orangefuel (2×45 Min) und Human Aliens (30 Min)

– Fotobox, Glitzer-Tattoos & Schminkstation

– Chillout-Zone im Wintergarten

– Richtig leckeres Festivalfood

– Gute Musik & Festival-Vibes bis in den Abend

Info

club z.jpg
Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Pop United - 2025-11-08 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Pop United - 2025-11-08 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Pop United - 2025-11-08 17:30:00 Outlook iCalendar - Pop United - 2025-11-08 17:30:00 ical

Tags