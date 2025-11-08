POP UNITED – Inklusives Musikfestival

Am 8. November wird das Jugendhaus Mitte zur Bühne für Begegnung, Musik und Vielfalt! POP UNITED ist ein musikalisches Begegnungsprojekt, das junge Menschen mit und ohne Blindheit oder Sehbehinderung zusammenbringt – laut, lebendig, barrierearm. Willkommen sind alle die Lust auf einen wirklich schönen Abend haben.

Ab 17:30 Uhr geht’s los mit einem bunten Programm:

– Live-Konzerte mit Orangefuel (2×45 Min) und Human Aliens (30 Min)

– Fotobox, Glitzer-Tattoos & Schminkstation

– Chillout-Zone im Wintergarten

– Richtig leckeres Festivalfood

– Gute Musik & Festival-Vibes bis in den Abend