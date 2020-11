Stuttgart ist kreativ, bunt und vielseitig! Um regionale Künstler während der Corona-Pandemie zu unterstützen, wollen wir in Zeiten von Abstand noch näher zusammenrücken. „POP UP! Die Stuttgart-Varieté-Show“ vereint Artisten aus dem wilden Südwesten in einem fulminanten Mix aus wahnwitzigen, artistischen Überraschungen und charmanter Comedy. Akrobaten, Komiker und Magier – gemeinsam in einer ganz besonderen Show!

Allen voran steht der frischgebackene Ehemann und Conférencier Jorgos Katsaros. Zwischen frecher Comedy-Zauberei gerät der verliebte Jorgos immer wieder ins Schwärmen über seine schwäbische Traumfrau Bärbel, die ihren Ehemann doch so gerne einmal bei einer seiner Shows besuchen würde. Für Jorgos kommt das nicht infrage. Aber Bärbel wäre nicht Bärbel, wenn sie nicht doch noch eine Überraschung für Jorgos parat hätte! Während der Show begleitet wird Jorgos zum Beispiel von Vanessa Lee, die mit ihrer ungewöhnlichen, achtbeinigen Comedy-Jonglage das Publikum verblüfft oder uns in schwindelerregender Höhe mit einem Mix aus Trapez und Magie in ihren Bann zieht. Mit dabei sind die brandheißen Newcomer der Gruppe high5, die sich während ihren Acts gerne einmal zu menschlichen Pyramiden auftürmen, um mit akrobatischen Höchstleistungen der Schwerkraft zu trotzen. Die talentierte Iryna Bessonova verblüfft Sie mit perfekter Körperbeherrschung, wenn sie mit ihrem Körper auf ihrer funkelnden Spiegelkugel kunstvolle Figuren in die Lüfte zeichnet und die begnadete Sängerin Melanie Ortner-Stassen beeindruckt mit ihrer facettenreichen Stimme und einem vielseitigen, musikalischen Repertoire.

Artisten aus dem „Ländle“, die die Welt auf den Kopf stellen und zur gesunden Alltagsflucht einladen. Die Schmücker Gastronomie versorgt Sie mit saisonalen Speisen und Getränken. Im Varieté gilt eine generelle Maskenpflicht und es wird streng darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem sorgt die Belüftungsanlage permanent für 100% Frischluftzufuhr, sodass einem schönen Abend mit Familie und Freunden nichts mehr im Weg steht. Gemeinsam bringen wir den Kessel zum Kochen, seien Sie mit dabei! Unterstützen Sie die regionalen Künstler! „POP UP! Die Stuttgart-Varieté-Show“ – Von Stuttgart für Stuttgart!

Credits

Regie/Bühnenbild: Ralph Sun

Lichtdesign: Torsten Schulz

Sounddesign: Rainer Lolk

Bühnenbau: Werner Fritzsche

Showmotiv: DISCODOENER Grafik Design

Foto: Peter Palec

Mitwirkende

Jorgos Katsaros – Conférencier

Marcelo Pivoto-Bolter – Ehefrau Bärbel

Iryna Bessonova – Mirror ball und Pole

Vanessa Lee – Comedy-Jonglage und Magisches Trapez

high5 – Akrobatik

Melanie Ortner-Stassen – Gesang