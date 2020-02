Die 42 - jährige Künstlerin Maria Bauer aus Pliezhausen präsentiert ihre farbenfrohen Werke in Naiver Kunst und Pop Art, gemalt mit Acyl auf Leinwand. In Ihrer Ausstellung zeigt sie Bilder, die in Ihrer Phantasie wie "pop ups" entstanden sind. Die Ausstellung geht im Anschluss bis einschließlich 10. Mai 2020

Durch meine Kunst möchte ich gerne anderen Menschen die Welt durch "meine Augen" zeigen. Wiederspiegeln, was ich für schön empfinde, mich selbst zum Schmunzeln oder zum Nachdenken bringt. Meine Neigung und mein Interesse zur Kunst haben ihre Wurzeln bereits in meiner Kindheit. Leidenschaftlich gemalte Wasserfarbenbilder brachte ich vom Kindergarten mit nach Hause. Begeistert schaute ich auch oft meinem Vater beim Zeichnen zu. Nach einem Malkurs mit 12 Jahren malte ich jahrelang mit Aquarell - und - Ölfarben. Zudem profitierte ich von einem guten Kunstunterricht in der Schule und vom Fachzeichnen während meiner Ausbildung. Das tägliche künstlerische Gestalten in meinem Beruf als Floristin hat mir zuletzt den Blick für das Schöne geschult. Nachdem ich jahrelang keinen Pinsel mehr in der Hand hielt, habe ich während eines gemeindsamen Malens mit meinem Freund für mich das Selbermalen wiederentdeckt. Angetrieben bin ich nun von dem großen Wunsch meinem Umfeld und der Welt den unbändigen Reichtum meiner Ideen und Phantasien durch meine Malerei zu zeigen. In der Ausstellung "Pop - Up - Dreams", präsentiere ich Ihnen Bilder, die wie "pop - ups" in meiner Phantasie entstanden sind.