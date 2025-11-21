Ein Eddie van Halen-Stück folgt auf eine Komposition von Enrique Granados. Chris Thiles virtuose Bluegrass-Werke verbinden sich mit von iranischer Lyrik inspirierten Eigenkompositionen.

Persönliche musikalische Impressionen italienischer Alpentäler oder schottischer Landschaften treffen auf Jazz-Kompositionen Esbjörn Svenssons und tänzeln wie selbstverständlich weiter zu Claude Debussy. Das alles in einem Programm? Das geht. Und ist ausgesprochen spannend und abwechslungsreich. Jochen Roß, Jens-Uwe Popp und Florian Dohrmann entführen das Publikum mit klassischen, cineastisch anmutenden und auch jazzigen Klängen in ganz besondere musikalische Sphären. Ihr Spiel ist geprägt von Virtuosität, Eleganz, Dynamik und Tiefe. Wie geschaffen für diese besondere Nähe zwischen Zuhörern und Künstlern.

Popp.Roß.Dohrmann lässt einen sinnbildlichen Wald an Klangfarben entstehen. Der Kontrabass klingt fundiert und tief verwurzelt nach fruchtbarer Erde, während die Gitarre den vielschichtigen Raum bis zu den vital sprießenden „Baumkronen“ der Mandoline füllt. Und von einem Moment auf den anderen steht der Wald Kopf. Die Wurzeln wollen nach oben, die Kronen begleiten das wohlwollend, der Raum