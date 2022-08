Workshop: Popping

Poppin' oder Popping gehört zu den Funkstyles und entstand in den 70er Jahren an der Westküste der USA. Seitdem entwickelt sich der Stil in der HipHop-Tanzkultur immer weiter. Der Tanz wird hier in einer ganz besonderen Weise akzentuiert. Je nachdem, wie der "Pop" gesetzt wird, können beim Tanzen beeindruckende Bewegungsillusionen entstehen. Im Workshop legen wir den Fokus auf Groove, Rhythmik und Ausdauer. Der Spaß steht dabei im Mittelpunkt!