POPtalks 1 & Music

Christoph Wagner: Als die Popmusik nach Sindelfingen und Böblingen kam Krawalle veranlassten die Stadt Stuttgart 1970 ihre Hallen für Rockkonzerte zu sperren, wodurch sich die internationale Popkonzertszene nach Sindelfingen und Böblingen verlagerte. Veranstaltet wurden die Rockkonzerte dort anfangs von einer Initiative von Jugendlichen, die sich Bird-Laden nannten und den Konzertaktivitäten des Clubs Manufaktur in Schorndorf nacheiferten.

Zeitzeugen erinnern sich

Jürgen Weber, ehemals Bird-Laden & Kultureller Verein Sindelfingen; Mitveranstalter des Rolling Stones-Aufritts im Stuttgarter Neckarstadion 1976 Roland Stolz, ehemals Bird-Laden Werner Schretzmeier, ehemals Club Manufaktur, Schorndorf; heute Leiter Theaterhaus Stuttgart

Vinyl-DJ Andreas Vogel sorgt mit einem besonderen Mix aus Sounds von damals (u.a. Nektar, Soft Machine, Chicken Shack, Status Quo, Beggars Opera und King Crimson) für den musikalische Rahmen.