Max Prosa & Sascha Stiehler "Dein Haus" Tour 2024

„Am Anfang war das Wort, das ist bekannt. Doch nur die Musik macht es vollkommen.“

Dieser Gedanke führte Max Prosa (Gesang) und Sascha Stiehler (Piano) 2012 erstmals zusammen. Damals beide noch am Anfang ihrer aufstrebenden Karrieren, grün hinter den Ohren und ihre jeweilige Szene aufmischend.

Seitdem ist eine Vielzahl an gemeinsamen Songs entstanden und eine einzigartige musikalische Verbindung gewachsen. „Dein Haus“ ist nun die erste gemeinsame Albumveröffentlichung von Prosa & Stiehler. Im Zentrum steht das Zusammenspiel beider Musiker.

Niemand könnte die Texte und Geschichten Prosas so virtuos und doch mit der nötigen Zurückhaltung am Klavier begleiten wie Sascha Stiehler. Niemand könnte Stiehlers Klavierspiel mit Worten so viel Tiefe verleihen wie Max Prosa.

So entsteht auf „Dein Haus“ eine eigene, unverwechselbare Klangwelt und Sprache voller musikalischer Vielfalt. Sphärisch, berührend, treibend und tanzbar.

Zahlreiche Größen der deutschen Musik- und Kulturszene wirkten an diesem Debütalbum mit: Hannah Herzsprung, Egon Werler, Alin Coen, Carlotta Pahl, das Kaiser Quartett, Maria de Val, Liv Solveig & Kristina Koropecki.

Auf Tournee präsentieren die beiden Ausnahmemusiker ihr neues Album und treffen sich wieder dort, wo 2012 die gemeinsame Reise begann: auf der Bühne. Das Grün hinter den Ohren ist inzwischen einem Reichtum an Text, Musik und künstlerischer Verbindung gewichen, der auf ihrem Album und der Tournee 2024 – Max Prosa & Sascha Stiehler „Dein Haus" – hörbar sein wird.