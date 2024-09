Local Heroes & überregionale Newcomer, immer aus verschiedenen Genres. Das ist die monatliche Pop-Musik Reihe „kult!ufer“ im Schwanen.

“Rapgeknutschter Electropop”, der nicht nur Köpfe, sondern vor allem auch die Beine in Bewegung bringen soll – so beschreibt das Popduo WILLMAN sich treffend selbst. Mit einer Mischung aus feinjustierten Melodieführungen, Rap-Parts und elektronischen Beatelementen verpackt die Freiburger Band komplexe Themen in lockere und tanzbare Sounds. Als auch gesellschafts-politische Band schaffen WILLMAN neue Normalitäten, statt bestehende Ungerechtigkeiten zu ignorieren. Mit Leichtigkeit statt Missmut räumen sie veraltete Denkmuster aus dem Weg und zeigen Alternativen auf. Und das funktioniert eben am besten, wenn man dabei tanzt.

WILLMAN – das sind Jo (Songwriting, Vocals, Co-Producing) und Felix (Drummer, Producing, Co-Writing). Beide kommen in den 90ern in verschiedenen Ecken des Schwarzwalds zur Welt, wo sie bis heute leben und Musik machen. Felix spielt bereits seit Kindertagen Schlagzeug, während Jo sich an Flöte, Klavier und Klarinette probiert, bevor daraus eine Leidenschaft für Songwriting und Gesang wird. Die Wege beider Musiker*innen kreuzen sich allerdings erst 2019, als Jo sich auf der Suche nach einem Drummer für ein geplantes Debütalbum befindet. Aus dem ursprünglich geplanten Soloprojekt wird schnell die Idee eines gemeinsamen Pop-Duos und auf die Frage “Will man, oder will man nicht?”, antworten beide mit “Ja, ich will”: Die Band WILLMAN ist geboren.

Reinhören: https://www.youtube.com/watch?v=unpZdGQ_ciI