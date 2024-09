Svavar Knutur (Island) "Ahoy! Side B" Record-Release-Tour 2024

Die Auftritte des isländischen Troubadours Svavar Knùtur sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen "zu Tränen gerührt" und "vor Lachen weinend", die einen nicht so schnell wieder loslassen.

Auf „isländisch und englisch“ (Rolling Stone) erzählt er mit „Ohnmacht erregende Stimme“ und „wundervolle Schlichtheit und ungefilterten Emotionen in seinen Songs“ (Rave Magazine) vom Schmerz der langen isländischen Winter, der 24-stündigen Schlaflosigkeit und Schönheit der isländischen Sommersonne.

Und dabei schafft es trotzdem, mit seinem Humor, seiner Leichtigkeit und der Freude am Leben, das Publikum vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen.

Svavar bezeichnet sich dabei selbst gerne als Public Health Troubadour: "I think I might be the broccoli of Singer-Songwriters, not the sexiest of the vegetables, but still veeeery good for you!"

Der Isländer ist ein unverfälscht Entertainer und außergewöhnlicher Musiker, der mit seinen Liedern & Geschichten über das inspirierende, harte Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord, den Blick in eine neue Welt öffnet und den aufs eigenen Leben damit verändert. Dabei verbindet er große Ernsthaftigkeit ganz selbstverständlich mit einem gekonnten schmunzeln.

Im Frühjahr 2024 erschien sein neues Album „Ahoy! Side B“, ein brodelndes Gemisch aus isländischen und englischen Songs.