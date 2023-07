Der SV Winzer Beckstein wird am 19. August - zusammen mit der Becksteiner Feierwelt - ein Sportfest am Sportplatz in Beckstein abhalten.

Programm:

ab 10 Uhr: Weißwurstfrühstück / Hefeweizen und Pils vom Fass

Anschließend gibt es Grillspezialitäten

ab 11.00 Uhr: Gaudi-Kleinfeldturnier

ab 20.00 Uhr: Nachtelfmeterschießen

ab 20.00 Uhr: Cocktail-Party der Becksteiner Feierwelt