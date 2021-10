Portrait wie gedruckt

Die besondere Reihe: Das Portrait

In unserer kleinen Druckwerkstatt experimentieren wir am Portrait. Zum Beispiel mit der Technik des Schablonendrucks oder mit Hochdruckstempeln aber auch mit Elementen aus dem experimentellen Druck tasten wir uns heran an das Persönlichste des menschlichen Aktes, an das Gesicht. Gerne können Sie die Techniken auch mischen. Mixed Media Werke leben von dem besonderen Reiz der Kombination. Zuerst besuchen wir gemeinsam die Ausstellung „ICH. Zwischen Abbild und Neuerfindung“ in der Galerie Stihl, um uns dem Thema Portrait durch die Betrachtung von Künstlerportraits zu nähern.

Leitung: Juliane Sonntag

Kursnr.: JE12