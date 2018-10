Portrait-Zeichnen

Im Kopf findet die Individualität des Menschen ihren unverwechselbaren Ausdruck. Jeder Kopf ist anders. Und dennoch haben alle Köpfe eine gemeinsame Struktur, eine Gestalt, die einen Kopf zum Kopf macht.

Diese zu kennen und ihre zeichnerische Wiedergabe zu beherrschen, ist die unentbehrliche Grundlage jedes individuellen Porträts – und das Ziel dieses Kurses.

Weil alles Praktische schon Theorie ist, arbeiten wir von Anfang an mit einem Modell und nähern uns über das konkrete Beispiel den allgemeinen Gesetzen, experimentieren mit verschiedenen Techniken und Perspektiven und lernen aus unseren Fehlern. Dabei wird am ersten Tag mit Bleistiften gezeichnet, während wir am zweiten Tag aus den zuvor gemachten Erfahrungen heraus mit Kreide, Kohle und Graphit freier arbeiten.

Samstag, 24. November 11.00–17.00 Uhr

Sonntag, 25. November 11.00–15.00 Uhr

Kurs-Nr. 183W117