In diesem Kurs vermittelt die Dozentin zuerst die grundlegenden Regeln für das Portraitzeichnen. Beginnend mit der Einführung in die Proportionen werden erste Aufgaben für die Darstellung des Gesichts vermittelt und einzelne Elemente des Kopfes anhand von Beispielen mit dem Bleistift in einer Linienzeichnung geübt. Wir beginnen mit der Frontalansicht und fahren mit der Seitenansicht fort. Sie lernen die Perspektive und das Modellieren des Kopfes mit Schraffuren, Schatten und Helligkeiten kennen. Je nach Kenntnisstand können weitere Techniken vermittelt werden.

Falls ein Folgetermin gewünscht wird, um Erlerntes zu vertiefen und diverse Ausdrucksformen umzusetzen, kann dieser am Ende des Unterrichts verabredet werden.

Leitung: Barbara Armbruster

Kursnr.: JE11