Portugal - Lichtbildvortrag mit Stefan Balasa

Die Reise beginnt und endet in Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals. Das historische Zentrum gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Porto ist gleichzeitig die Hauptstadt des Distrikts, aber auch Hafenstadt und wichtige Industrie- und Handelsstadt. Zudem liegt Porto an der Atlantikküste und am Nordufer des dort mündenden Douro, den wir nach der Stadterkundung mit einem Flussschiff bereisten. Der Douro ist der drittlängste Fluss der iberischen Halbinsel und durchfließt Nordspanien und Nordportugal und ist ca. 900 km lang. Im Westen ist das Tal stärker bewohnt und deutlich grüner, danach wird es, je weiter man nach Osten reist, immer einsamer. Das malerische und imposante Tal des Douro ist mit enormen Weinbergen und unzähligen Oliven- und Mandelbäumen reichlich bepflanzt.

Das Douro-Tal könnte auch Tal der Verzauberung heißen, so einmalig sind Schönheit und Zauber seiner Landschaften.

