Porzellan – das weiße Gold – ist durchs Feuer gegangen. Es ist zugleich hochfest und äußerst fragil. Sein Dasein steht für uns – unsere Identität, unsere Beziehungen, unseren Körper und nicht zuletzt für unsere Umwelt, die Welt, in der wir leben.

Auf der Bühne: Fragmente von Tieren, Pflanzen, Objekten, Körperteilen – eine wundersame Welt aus Porzellan. Nicht allein, weil sie zerbrechlich ist, sondern auch wegen ihrer Schönheit, Kostbarkeit und ihres Klanges. Bringen Scherben Glück? Was heißt es, auf der Bruchkante zu stehen? Mikrofone und Sensoren begleiten uns beim Eintauchen in ein weißes, hochsensibles Puzzlespiel.

Wir lesen die Geschichten aus den Bruchstücken, folgen den Klangfäden, die alles verbinden, und veranstalten einen poetischen Polterabend für eine zerbrechliche Persönlichkeit.