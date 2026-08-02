Posaune in Concert

Die „Konzerte im Prediger“ legen ihren Fokus auf junge Musikerinnen und Musiker und bieten Nachwuchskünstlern die Möglichkeit, Bühnenerfahrung zu sammeln.

Yannick-Maurice Groß aus Herlikofen schließt im Juli 2026 sein Bachelorstudium im Fach Posaune an der Hochschule für Musik Würzburg (Klasse Prof. Andreas Kraft) ab. Mit Teilen aus seinem Prüfungsprogramm konzertiert Yannick-Maurice Groß, der mit seiner Orchester-initiative Opus 8 schon bei verschiedenen Projekten auf sich aufmerksam gemacht hat, vor heimischem Publikum solistisch auf der Bühne des Predigers.

In seinem Programm möchte er die vielfältigen Möglichkeiten der Posaune präsentieren und tut dies mit Literatur von der Barockzeit bis hin zur zeitgenössischen Musik und dem Jazz. Zu hören sein werden insbesondere Originalkompositionen für Tenor- und Altposaune und Klavier, etwa von Stjepan Sulek und Gordon Jacob.