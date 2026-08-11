Posaunenchorkonzert

Der Posaunenchor des CVJM Mössingen lädt am 8. November um 17.00 Uhr zum Konzert in die Martin-Luther-Kirche ein.

Wie klingt die Schöpfung? Wie lässt sich das Entstehen von Licht, Erde, Bergen und Meer, von Pflanzen und Tieren in Musik verwandeln. Und was geschieht, wenn aus der Geschichte vom Anfang der Welt plötzlich eine Frage an die Gegenwart wird?

Unter dem Leitgedanken „Schöpfung“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das die Schöpfungsgeschichte in ganz unterschiedlichen Klangfarben erlebbar macht.

Den Auftakt bildet das Stück „Anfang“ von Matthias Bucher. Mit ihm setzt die musikalische Reise ein. Aus einem ersten Klang entwickelt sich nach und nach ein großes Panorama. Die einzelnen Schöpfungstage werden zu Stationen eines Konzerts, in dem die Musik Bilder entstehen lässt und Stimmungen aufgreift.

Dabei zeigt sich die Schöpfung von ihren ganz unterschiedlichen Seiten. Berge und Meer gehören ebenso dazu wie die Vielfalt der Natur. Auch die lebendige Welt der Pflanzen und Tiere findet ihren Platz. Mit „The Rose“ und „Tiger Rag“ könnte der musikalische Kontrast kaum größer sein. Zarte Töne und ausgelassene, rhythmische Klänge zeigen, wie vielfältig und überraschend die Schöpfung sein kann.

Doch das Konzert blickt nicht nur zurück auf den biblischen Anfang. Die Geschichte der Schöpfung führt unweigerlich in die Gegenwart. Denn wenn die Schönheit und Vielfalt der Welt musikalisch vor Augen und Ohren geführt werden, stellt sich zugleich die Frage nach dem Umgang des Menschen mit dieser Schöpfung. Was haben wir aus dieser Schöpfung gemacht? Wie gehen wir mit der Welt um, die uns anvertraut ist?

Am Ende steht die Vollendung der Schöpfung und der Blick auf Gott. „Alles lobe seinen Namen“ aus „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn lässt die musikalische Reise ausklingen. Vielleicht bleibt dabei vor allem ein Gedanke: Schöpfung ist nicht nur eine Geschichte von damals. Sie ist das, was uns heute umgibt, wofür wir dankbar sein können, Gott loben können und wofür wir die Verantwortung tragen.