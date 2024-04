Posaunenquartett OPUS 4

Alle vier sind Mitglieder in Spitzenorchestern (Gewandhausorchester Leipzig, Sächsische Bläserphilharmonie, Staatskapelle Halle) und lieben es, in dieser kleinen, reinen Blechbläserformation auch außerhalb der Orchesterarbeit zu musizieren. Und das tun sie sehr erfolgreich, davon zeugt der gut gefüllte Konzertkalender des Ensembles. Auf ihrer Jubiläumstour zum 30-jährigen Bestehen des Quartetts machen sie auch in Süßen Station und sind mit einem Programm zu Gast, das keine Wünsche offenlässt. Von klassischen Werken, größtenteils auf Barockposaunen gespielt, über jazzige Stücke bis zu Bernsteins West Side Story reicht die Stückeauswahl, welche die Musiker im Gepäck haben. Und sie werden den Beweis antreten, dass Bachs drittes Brandenburgisches Konzert auch auf vier Barockposaunen außergewöhnlich gut klingt.