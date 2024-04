Die Tobehalle ist ein kostenloses Angebot für alle 8- bis 13-Jährigen.

Es braucht keine Anmeldung, sondern ihr könnt einfach im Zeitraum von 13:30 bis 16:30 Uhr im Gymnastikraum der Grundschule vorbeischauen und mitmachen.

Wer von Anfang an dabei sein und mitbestimmen will, was gemacht wird, kommt natürlich am besten direkt um 13:30 Uhr ;)

Die Tobehalle kennen einige von euch aus JuHa live. Hier wird gesportelt, gespielt und getobt, was das Zeug hält. Ihr bestimmt mit, was gemacht wird und Kristztián hat auch noch viele Ideen mit dabei.