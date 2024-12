Posch´s-Keller-Festival 3. Tag mit „Punch ´n´ Crunch“

Rock'N'Roll durch und durch

Authentisch, roh und leidenschaftlich! Rockmusik wie sie sein sollte. Punch'N'Crunch steht für Action und Energie auf und vor der Bühne.

Bei ihren Konzerten überzeugt Punch'N'Crunch mit ihrem druckvollen Sound und tollen Coverversionen von unter anderem Rage Against the machine, Papa Roach, Green Day, Motörhead, Metallica, AC/DC, Linkin Park uvm. In perfekter Kombination werden die eigenen songs clever in die setlist eingebracht und ergeben eine unverwechselbare show, von der sich jeder Rockmusik-Fan unbedingt selbst überzeugen muss!