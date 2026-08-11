Poseidon & die Plastiksee - ein musikalisches Umweltmärchen | Pariser Flair

Poseidon herrscht als König über die Meere und hat zwei Töchter: Anemone und Coralia. Als Coralia erkrankt und niemand Rat weiß, verspricht er ihre Hand dem Prinzen, dem es gelingt sie zu heilen. Prinz Coca Coola begibt sich mit Anemone und dem Flaschengeist des Hofes auf eine abenteuerliche Reise durch die Meere. Werden sie ein Heilmittel finden?

Ein zauberhaft-bittersüßes Märchen für Klein und Groß zu einem aktuellen Thema. Die Operncollage zum Thema Wasser reicht von Händel über Verdi und Wagner bis Fauré und Trenet. Instrumente und Kostüme bestehen aus Secondhand- und Recyclingmaterialien.