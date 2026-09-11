Poseidon und die Plastiksee

Der überaus beliebte König Poseidon herrscht über die Meere und hat zwei Töchter: Anemone und Coralia.

Coralia wird eines Tages krank und die Hofärzte sind ratlos – jeden Tag wird sie blasser und kraftloser und das Leben weicht langsam aus ihr. Der König macht sich große Sorgen und verkündet, dass ein Prinz, der das Heilmittel für seine Tochter finden wird, sie heiraten darf. Prinz Coca Coola ist seit Jahren in Coralia verliebt und macht sich gleich auf die Suche, begleitet von einer neugierigen Anemone und dem Flaschengeist des Hofes Genie. Auf dem Weg treffen sie viele interessante Meeresbewohner und erleben spannende Abenteuer... Werden sie das Heilmittel finden? Das Märchen ist eine Operncollage mit renommierten Musikerinnen und Musikern für Klein und Groß – zauberhaft, aber auch bittersüß. Poesie und Realität vermischen sich und behandeln ein brandaktuelles Thema...