Positive Psychologie – mehr als nur Kalendersprüche

Die Positive Psychologie ist die Wissenschaft des gelingenden und erfüllten Lebens; sie befasst sich in Theorie und Forschung mit der Frage, was das Leben lebenswert macht und will Menschen dabei unterstützen, Erfüllung und Sinn zu finden.

Sie ist eines der am schnellsten wachsenden Forschungsgebiete der Psychologie, mit einem sehr ausgeprägten Anwendungsbezug. Es geht darum, alle Facetten menschlichen Lebens, und auch Leidens, anzuerkennen, und darauf basierend das Wohlbefinden zu steigern. Dieser Abend soll dazu dienen, Neugierigen und Interessierten eine erste Einführung in die Positive Psychologie zu geben.

Vortrag mit Anmeldung unter vhs-sha.de