Post für den Tiger

Figurentheater nach dem gleichnamigen Buch von Janosch

Die Geschichte, wie der kleine Bär und der kleine Tiger die Briefpost, die Luftpost und das Telefon erfinden.

Wenn der kleine Bär fischen geht, bleibt der kleine Tiger zuhause. „Immer wenn du weg bist, bin ich so einsam,“ sagt der Tiger. „Schreib mir doch mal aus der Ferne, damit ich mich freue.” Einmal sagt der kleine Tiger: „Wenn du im Wohnzimmer bist, ist es mir in der Küche so einsam, Bär.“ Da legen sie einen Gartenschlauch von hier nach dort. Haustelefon .“Hören Sie mich? Hallo, wer spricht dort?“ Schließlich graben die Maulwürfe ein unterirdisches Kabel-Telefon-Unterhaltungsnetz. Jetzt kann jeder an jeden einen Brief schreiben, oder wenn er will mit seinem Freund in der Ferne reden. „Ist das Leben nicht unheimlich schön?“ fragt der Tiger. „Ja“, sagt der Bär, „ganz unheimlich und schön.“

Mit kleinen Mitspielaktionen werden die Kinder beteiligt.

Das Stück wurde 2006 für den IKARUS-Preis des JugendKulturService Berlin nominiert.

Eine Produktion des Fliegenden Theaters Berlin für Zuschauer ab 4 Jahren.

Dauer: 45 Minuten