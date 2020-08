Post für den Tiger

Einmal sagt der kleine Tiger: „Wenn du im Wohnzimmer bist, ist es mir in der Küche so einsam, Bär.“ Da legen sie einen Gartenschlauch von hier nach dort. Haustelefon. „Hören Sie mich? Hallo, wer spricht dort?“ Schließlich graben die Maulwürfe ein unterirdisches Kabel-Telefon-Unterhaltungsnetz. Jetzt kann jeder an jeden einen Brief schreiben oder wenn er will mit seinem Freund in der Ferne reden. „Ist das Leben nicht unheimlich schön?“ fragt der Tiger. „Ja“, sagt der Bär, „ganz unheimlich und schön.“ Edelgard Hansen und Rudolf Schmid zeigen auf einfache Art, wie sich technische Intelligenz entwickelt.