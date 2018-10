Post Theater: Satellites - Mission Stuttgart

Eine ewige Raumfahrt jenseits von Ost und West. In englischer Sprache.In einer selbstgebauten Raumstation präsentiert das Stuttgarter post theater gemeinsam mit dem SubHuman theatre aus Sofia ein Bühnenstück über persönliche Biographien, Propaganda und Geopolitik vergangener Zeiten.

Nachdem sie jahrelang in ein künstliches Koma versetzt wurden, erwachen eine bulgarische Kosmonautin und ein westdeutscher Astronaut im Jahr 2018 in einer Raumstation im All.Schnell bemerken sie, dass sie das Ende des Kalten Krieges, den Siegeszug der Globalisierung und die digitale Revolution verpasst haben. Ein Drama zweier Menschen, die aus verschiedenen Welten kommen, nimmt seinen Lauf …Eine Produktion von: post theater (Stuttgart/Berlin), in Kooperation mit Subhuman theater (Sofia), Ballhaus Ost und FITZ (Stuttgart)

Mit und von: Max Schumacher, Venelin Shurelov, Mareile Metzner, Christoph Schüchner, Sibin Vassilev, Yoann Trellu, Elica Georgieva, Fabian Bleisch, Elliot Bursch, Hiroko Tanahashi, Mario Stumpfe

Gefördert durch: LaFT BW, HKF

Unterstützt von: Goethe Institut Sofia, Kulturministerium Bulgarien, Internationales Theaterfestival Varna Summer, Digital Arts Festival Sofia