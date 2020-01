Was passiert, wenn auf der Bühne keine dramatischen Geschichten erzählt werden? Ist das auch Theater, wenn eine Spielerin so viele Liegestützen wie möglich macht oder mit dem Publikum Karten spielt? In den darstellenden Künsten haben Strategien des postdramatischen Theaters schon lange Einzug gehalten, um Seh- und Erlebnisgewohnheiten der Zuschauenden aufzubrechen und zu erweitern. Postdramatisches Theater ist Theater nach dem Drama. Was bedeutet das aber genau für die Spieler*innen und Zuschauer*innen einer Aufführung?

Der Workshop bietet eine praktische Einführung in unterschiedliche Spielweisen des postdramatischen Theaters. Wir beschäftigen uns mit zeitgenössischen Konzepten und probieren diese selbst aus.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!