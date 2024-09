Konzert „BEST OF POSTEL“ 21.09.2024 - 19:00 Uhr

„Die Postel jubiliert!“ ist Nabelschau und „best of“ aus 25 Jahren Bühne gleichermaßen. Begleitet wird Annette Postel dabei von Sebastian Matz, dem Pianisten der ersten Stunde.

Die Frau ist ein Phänomen: Sie ist blond, sie ist hübsch. Große Stimme sowieso. Sie hat Witz, Intelligenz und ein überschäumendes komödiantisches Temperament. Von Haus aus ist sie Opernsängerin, aber ihre große Leidenschaft gilt dem Chanson, dem Musikkabarett, der Comedy - dem „Brettl’n“ eben. Und in diesem Genre hat sie alles abgeräumt, was es an Preisen zu vergeben gibt.

Die Chanteuse, Musikkabarettistin jubiliert in ihrem Programm mit ihren Lieblingschansons, frechen Kreisler-Couplets, Weill-Songs und Filmmusik von Heymann, Operncomedy, Tangoparodien und Gänsehaut-Treibendem. Sie erzählt aus dem Nähkästchen und liest ein paar ihrer Kurzgeschichten, in denen sie uns an vergnüglichen Szenen des Bühnen- und Alltagslebens teilhaben lässt.

Gleich nach Abschluss ihres Gesangsstudiums ging die Sängerin, inspiriert von ihrem Faible für die 20er Jahre und beginnend mit kleinen Chanson-Abenden, daran, etwas künstlerisch Eigenes zu machen - mit Erfolg, wie zahlreiche Auszeichnungen belegen.

Mit ihrer wunderbaren Mischung aus Komödiantischem und großem sängerischem Können begeistert die Postel ihr Publikum zum 50. Jubiläum des Kulturraumes der Waldorfschule in Heidenheim.

Tickets unter: www.kulturraum-waldorfschule.de