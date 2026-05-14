Posthörnle & Poesie

Restaurant Posthörnle Pliensaustraße 56, 73728 Esslingen am Neckar

Anna Breitenbach liest und genießt mit Gästen.

Die Stadtbibliothek Esslingen und die Stadtpoetin Anna Breitenbach laden gemeinsam zu sinnlichen Genüssen ins Restaurant Posthörnle ein! Mit Schreiber:innen aus der Region werden Gedichte & Kurzgeschichten gelesen, zwischendurch serviert Heiko Wineberger Köstlichkeiten aus der Küche. Alles frisch, alles saisonal, regional udn attraktiv komponiert!

Info

Restaurant Posthörnle Pliensaustraße 56, 73728 Esslingen am Neckar
Essen & Trinken, Vorträge & Lesungen
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