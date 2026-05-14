Posthörnle & Poesie

Anna Breitenbach liest und genießt mit Gästen.

Die Stadtbibliothek Esslingen und die Stadtpoetin Anna Breitenbach laden gemeinsam zu sinnlichen Genüssen ins Restaurant Posthörnle ein! Mit Schreiber:innen aus der Region werden Gedichte & Kurzgeschichten gelesen, zwischendurch serviert Heiko Wineberger Köstlichkeiten aus der Küche. Alles frisch, alles saisonal, regional udn attraktiv komponiert!