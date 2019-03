Der positive Start in die Fremdbetreuung ... und die Bedeutung der Eingewöhnung

Warum wird eingewöhnt? Wie wird eingewöhnt? Was ist wichtig für eine gelungene Eingewöhnung?

Fragen über Fragen… An diesem Abend möchte ich Ihnen in dem komplexen Themenfeld eine erste Orientierung geben und darüber hinaus einen Einblick in die verschiedene Eingewöhnungsmodelle. Sie erhalten Tipps und Tricks wie die Eingewöhnung Ihres Kindes gelingen kann, Anregungen wie Sie Ihrem Kind die Trennung erleichtern und es werden verschiedene Herausforderungen, die entstehen können, dargelegt.

Außerdem möchte ich Ihnen Raum bieten, Fragen und Anliegen zum Thema „Fremdbetreuung“ thematisieren zu können.