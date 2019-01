Wir wollten wissen, was die Menschen in der Region bewegt. Zwei Jahre lang war unser mobiler Postkasten unterwegs, um an verschiedensten Orten Stimmen und Themen zu

sammeln. Jetzt erfolgt die „Postkasten_Leerung No.1“. Wir bringen die spannendsten, brennendsten und kuriosesten Zuschriften auf die Bühne. Offen. Verspielt. Mit Originaltönen.

Ein Kaleidoskop der Gedanken und Emotionen. Ein Sammelsurium von Fragen und Antworten an die Welt und das Leben, die in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit höchst

unterhaltsame, aber auch tiefgründige Einblicke in die Seele der Menschen geben. Botschaften aus der Region für die Menschen in der Region. Wir präsentieren ein neues

Aufführungsformat, bei dem sich auch das Publikum aktiv beteiligen darf. So wird jede Aufführung anders und zu einem einzigartigen Erlebnis.

Achtung: Die Postkasten_Leerung erfolgt immer wieder mit neuem Team und neuen Folgen.