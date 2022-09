Potatoes – Finest CoverRock

Die "Potatoes" sind in Fellbach längst keine Unbekannten mehr. Haben sie uns doch über die Jahre hinweg beim Vorweihnachtsrock, beim Hopf oder Fellbacher Herbst zum Abrocken und Partymachen gebracht. "Heiß in der Darbietung – fett im Sound. Handverlesen, handgemacht. Schlichtweg Live-Musik mit Suchtpotential – volle Knolle auf die 12!" Und genau das ist es, was uns die zwei Musikerinnen und fünf Musiker zu bieten haben.